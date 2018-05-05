В понедельник, 7 мая, во всех городах и селах Алтайского края пройдет традиционная акция "Лес Победы", пишет "Алтайская правда".
Как сообщается, по всему региону выделили участки для закладки памятных лесов. В частности, все желающие приглашаются в Боровлянское лесничество Троицкого района.
По информации пресс-службы губернатора Алтайского края Александра Карлина, уже более 150 человек подтвердили своей участие. Среди них — представители органов власти, местные жители, ветераны лесного хозяйства, журналисты, школьники, арендаторы.
Опытная лесоводы на месте расскажут, как правильно высаживать сеянцы.
Подготовлено 3 тысячи сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Также проложены борозды на площади 1,5 гектара.
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