Фото: factroom.ru
Как погоня за "красивыми фоточками" может довести до абсурда. Правильная и красивая обработка в Photoshop не про эти снимки.
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Фото: factroom.ru
Как погоня за "красивыми фоточками" может довести до абсурда. Правильная и красивая обработка в Photoshop не про эти снимки.
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Комментарии
Море на фоне ковра - это что-то! Остальное - есть неплохие по задумке коллажи, есть кривые ручки и банальная небрежность в обработке.
жара просто.но это фотожабы в большинстве,не верю что это сами попросили такое с собой сделать.
Черти крылатые у костра на корточках органично смотрятся)
С ковром в бассейне не лишено изюма
Больше половины нормальные коллажи с юмором.
Такое часто дарят именинникам на память, для улыбки и хорошего настроения.
Много лет назад сам подобное рисовал для одной из рекламных студий.
Кстати, на одной из фотографий - женщина из Барнаула.
У нее в ОК тысяча подобных фото с разными коллажами ее любимой. Большинство топорно, но кое-то и симпатично.
С бибизьянами очень гармонично смотрится ))))
Улыбнуло. 80й левел.