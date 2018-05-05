Пожарная безопасность на одном из крупнейших стадионов России — "Kazan-Arena", на котором пройдет часть матчей ЧМ-2018 по футболу, будет обеспечиваться с помощью оборудования, произведенного в Бийске, пишет "Бийский рабочий".
Как сообщили в администрации Бийска, системами пожаротушения в Республике Татарстан оснастили не только стадион, но и строящийся выставочный центр "Казань-Экспо", торговые центры и жилые комплексы.
По словам главного технолога предприятия, которое выпускает это оборудование, бийская продукция поставляется и в другие города России, а также в страны ближнего зарубежья.
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