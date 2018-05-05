Суббота, 5 Май, 19:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 63,2
€ 75,64
581851
8°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Пожарную безопасность стадиона "Kazan-Arena" обеспечит бийское оборудование

, ИА "Амител"
А также в строящемся выставочном центре "Казань-Экспо", торговых центрах и жилых комплексах Татарстана

Фото: livesport.ru

Пожарная безопасность на одном из крупнейших стадионов России — "Kazan-Arena", на котором пройдет часть матчей ЧМ-2018 по футболу, будет обеспечиваться с помощью оборудования, произведенного в Бийске, пишет "Бийский рабочий".

Как сообщили в администрации Бийска, системами пожаротушения в Республике Татарстан оснастили не только стадион, но и строящийся выставочный центр "Казань-Экспо", торговые центры и жилые комплексы.

По словам главного технолога предприятия, которое выпускает это оборудование, бийская продукция поставляется и в другие города России, а также в страны ближнего зарубежья.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
19:03
Уничтожен мужчина, расстрелявший полицейских в Нижнем Новгороде 0
18:36
Штормовое предупреждение продолжит действовать в Алтайском крае 6 мая 0
18:06
Пожарную безопасность стадиона "Kazan-Arena" обеспечит бийское оборудование 0
17:45
Чемпионат Сибири по дрэг-рейсингу пройдет в Алтайском крае 26-27 мая 0
17:15
Акция "Лес Победы" для всех желающих пройдет в Алтайском крае 7 мая 0
16:28
Программу Михалкова сняли с эфира: поговорил о "глухой" к народу власти 13
16:06
Часть новой крыши снесло в Барнауле с дома, на котором ремонтируют крышу 0
15:49
Боец MMA получил "одну из самых отвратительных" травм руки 1
15:05
Хакеры украли у Пэрис Хилтон деньги и интимные фото 1
14:38
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Барнауле 17
14:07
Жителя Крыма посадили на два года за комментарий в соцсети о принадлежности 55
13:39
Авианосная группа ВМС США приступила к ударам по Сирии из Средиземного моря 4
13:05
Украинский адмирал заявил о возможной блокаде Керченского пролива Россией 37
12:34
"Доброго пути": отремонтировали две стелы на въезде в Барнаул 3
12:14
Пражское восстание – история спасения "жемчужины" Европы 6
12:02
ДТП в Барнауле на две полосы: "любители повернуть направо вторым рядом" 0
11:41
Крупнейший барнаульский ТРЦ "Арена" не работает: что случилось 15
11:37
Грузовик с хлебом застрял из-за обвала насыпи возле нового дома в Барнауле 2
11:08
Водители в Барнауле вынуждены объезжать яму по тротуару с пешеходами 4
10:38
Россиян возмутила сексистская шутка во второй серии нового "Простоквашино" 17
10:11
Появились изображения обновленной версии Lada Granta 7
09:46
Кадыров поддержал игру в перекидывание друг другу кота 10
09:15
ЦБ рассказал об убытке в 453 млрд и возможной потере 2,6 трлн рублей 26
09:04
Надо бороться с иждивенчеством среди инвалидов - барнаульский активист 11
08:45
Ученые нашли связь между голоданием и молодостью 3
08:25
Студента осудили за акцию в память о погибших в "Зимней вишне" в Кемерово 61
08:06
Всем - "Мир": 93% бюджетников Алтайского края перешли на новые карты 17
07:50
Готовим настоящий американский бургер за 6 простых шагов 2
07:34
Это не лечится: правда и мифы о возникновении и лечении астмы 5
07:22
Маркс и его "Капитал:" топ цитат немецкого экономиста "на века" 9
07:15
"Хотя бы не гадит как лошадь": история появления автомобиля в Барнауле 2
07:03
Квартиру с сауной и своей котельной продают в Барнауле за 6,9 млн рублей 7
06:48
Ежедневник: почему духи "Chanel No.5" и "Красная Москва" близнецы-братья 2
06:32
Улицы перекрывают в центре Барнаула перед Днем Победы 0
06:23
Нарочно не придумаешь: самые оригинальные отзывы в интернете 1
06:14
Ливни, грозы и шквалистый ветер ударят по Алтайскому краю 5 мая 0
06:01
Дети под присмотром: куда барнаульцам отправить ребенка на лето 2
05:02
Американские ученые разработали первое в мире лекарство от алкоголизма 0
04:04
Богатейший человек Земли помог найти щенка клиента Amazon 1
03:04
Фигуристка Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе 5
02:01
Опубликовано видео задержания террористов в Ярославле 0
01:01
В Крыму прокомментировали задержание украинского рыболовецкого судна 0
00:04
Двое осужденных погибли в Ленобласти в ДТП с участием автомобиля ФСИН 0
23:44
Рубцовчане вновь увидели "Торнадо" в городе 1
23:22
Украинские националисты собираются сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве 0
23:01
Источник: ТРЦ "Арена" временно закрывают в Барнауле 14
22:46
Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост премьера РФ 8 мая 1
22:27
Меньше двух минут: специалисты нашли самый быстрый способ взломать смартфон 0
22:11
Суд арестовал имущество пресс-секретаря Роскомнадзора 5
21:55
СМИ: голландские компании попали под следствие из-за Крымского моста 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.