В Нижнем Новгороде неизвестный расстрелял отряд ППС и попытался скрыться в подъезде жилого дома, сообщает LIFE.
ЧП произошло днем 5 мая. Отряд ППС остановил автомобиль для проверки документов. Мужчина отказался их предъявить и начал стрелять в полицейских, затем попытался скрыться с места происшествия.Он забежал в ближайший дом и начал оттуда отстреливаться. Дом был окружен.
Сотрудники ФСБ и спецназ пытались задержать его, но это им не удалось. Сдаваться мужчина отказался и в итоге был ликвидирован. Начато следствие, личность злоумышленника и его мотивы устанавливаются.
Комментарии
Пытались задержать, но не удалось - как это понимать...
5.05.2018 19:19
- гость -
Пытались задержать, но не удалось - как это понимать...
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А что не понятно? Задержать не удалось, поэтому ликвидировали.
Террорист?
5.05.2018 19:22
- гость -
Ну а почему не удалось - отсутствие профессионализма в списке причин есть?
Бешеной собаке нет места среди людей.