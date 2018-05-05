Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо в ходе встречи с российскими учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала рассказал, что щекочет полицейских, если те не улыбаются от его шуток, сообщает РИА Новости.
"Для меня цари, папы Римские, ламы, нищие и полицейские — все одинаковы. Я стараюсь у всех вызвать улыбку, даже у полицейских, а если они не улыбаются, я их начинаю щекотать", — сказал Далай-лама.
Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай и с тех пор живет в Индии. В 1989-м удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов.
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Теперь если меня остановит гаишник и не будет улыбаться, то я его тоже пощекочу.