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Далай-лама рассказал россиянам, как щекоткой заставить полицейских смеяться

, ИА "Амител"
Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа

Фото: ridus.ru

Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо в ходе встречи с российскими учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала рассказал, что щекочет полицейских, если те не улыбаются от его шуток, сообщает РИА Новости.

"Для меня цари, папы Римские, ламы, нищие и полицейские — все одинаковы. Я стараюсь у всех вызвать улыбку, даже у полицейских, а если они не улыбаются, я их начинаю щекотать", — сказал Далай-лама.

Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай и с тех пор живет в Индии. В 1989-м удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.05.2018 19:51
- гость -

Теперь если меня остановит гаишник и не будет улыбаться, то я его тоже пощекочу.

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