Директор школы в Армении Рузанна Азизян, которая не пускала учеников на митинги, уволилась после требований ее отставки, сообщает "Интерфакс".
Азизян, руководившая общеобразовательной школы №11 имени Монте Мелконяна в Ереване, уже направила заявление об увольнении мэру Еревана Тарону Маргаряну.
Сообщается, что акция протеста с требованием отставки Азизян прошла в Ереване 4 мая. В ней приняли участие несколько сотен людей.
Школьники утверждали, что директор не разрешала участвовать в акциях протеста, организованных кандидатом на пост премьер-министра страны Николом Пашиняном.
В Армении в середине апреля начались массовые акции протеста против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. Протестующие потребовали назначить на должность премьер-министра депутата Национального собрания Никола Пашиняна, однако парламент страны 1 мая не смог избрать его на эту должность. Новое голосование состоится 8 мая.
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