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Олимпийская чемпионка Медведева откажется от гражданства России

, ИА "Амител"
Медведева будет выступать за сборную Армении

Фото: politeka.net

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила покинуть Россию, сообщает RT.

Как сообщается, новым местом жительства Медведевой должна стать Канада, где спортсменку будет тренировать Брайан Орсер.

Медведева будет выступать за сборную Армении, чтобы продлить свое участие в официальных соревнованиях.

Переезд Медведева, как отмечается, осуществит после показательных выступлений в Японии в июне 2018. Планируется, что тогда же она объявит о смене гражданства.

Ранее сообщалось, что Медведева прекращает сотрудничество со своим действующим тренером Этери Тутберидзе, с которой она занималась с 2007 года.

18-летняя фигуристка Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане (в командных соревнованиях и одиночном катании), двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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