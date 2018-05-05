Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в России введут экологический сбор на одноразовую посуду, сообщает РИА Новости.
Иванов подчеркнул, что новый сбор введут уже в следующем году.
"Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи", — объяснил он.
С заявлением об экологическом сборе Иванов выступил на ежегодной акции "Чистый берег", проходящей под эгидой МЧС на берегу Ладожского озера.
Вместе с Ивановым участие в сборе мусора там принял глава МЧС Владимир Пучков, который поддержал введение экологического сбора.
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