Билборды о походе на Крым установили на Украине

Украинские активисты установили на границе с Крымом билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что всего активисты вывесили 20 плакатов. Фотографии рекламных щитов разместил в своем Facebook киевский блогер Антон Ходза.
По его словам, цель акции — "напомнить путешествующим в Крым или из Крыма о славной украинской истории".
Ходза заявил, что билборды посвящены 100-летию "освободительного похода" на полуостров. Речь идет о Крымской операции 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской Народной Республики попыталась взять Симферополь, чтобы свергнуть советскую власть. Впрочем, операция не увенчалась успехом.
Крым вошел в состав в РФ в марте 2014 года по итогам референдума. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
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