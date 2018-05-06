В Барнауле в многоквартирном доме в ночь на воскресенье, 6 мая, горела одна из квартир, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22". Пожар произошел по адресу: Юрина, 299а.
Как сообщают местные жители, пострадавших нет, выгорел только балкон и частично кухня.
"Вероятно, пожар произошел из-за попавшей на балкон сигареты", — делает предположение один из членов сообщества.
Комментарии
кто то соседей подпалил
ну если горит балкон на предпоследнем этаже и вероятно причиной является сигарета...... то вариант от куда она прилетела, всего один.. либо своя