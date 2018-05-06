Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" заявил, что возможный запрет на ввоз в Россию лекарств из-за рубежа может навредить простым жителям страны.
Митрополит Илларион подчеркнул, что желание наказать западных поставщиков не должно отражаться на простых людях. Впрочем, как он отметил, необходимо создавать и свои лекарства, но на отлаживание этого процесса нужно время.
Он также обратил внимание на то, что отечественный рынок лекарств сегодня сильно зависит от западных поставщиков и в случае запрета может лишиться многих игроков. Поэтому, по мнению церковного служителя, решение о запрете на поставки зарубежных лекарств должно быть взвешенным и продуманным. Пока же, считает митрополит, подготовки в этом вопросе нет.
Напомним, проект закона об ответе на санкции США был внесен в Госдуму 13 апреля. Среди предлагаемых мер оказались запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, а также технологического оборудования и программного обеспечения.
Комментарии
А что этим тварям запрет на лекарства? Своре воров санкции объявили, а они в ответ запрет на лекарства. Сами-то там же и лечатся, кого контрсанкциями стращают, а лекарств для не будет для народа. ДБ. Забить бы им в одно место... кору дуба.
Ну правильно, этож не торговля свечками, прибылей не принесет, можно и против побыть.
я был бы удивлен если бы против реституция церковного имущества выступили.