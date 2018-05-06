Режиссер Никита Михалков предложил россиянам самим подумать над тем, почему выпуск его программы "БесогонТВ" сняли с эфира, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.
"Я предлагаю каждому, кто посмотрит выпуск нашей передачи "БесогонТВ" "Синдром Гарри Поттера" в интернете, сделать собственный вывод о том, почему эту передачу сняли с повторного эфира на канале "Россия 24" после показа в пятницу, 4 мая", — заявил Михалков.
Также он подчеркнул, что "человек пытливый", обратив внимание на название передачи, возможно, "сможет проследить причинно-следственные связи".
Ранее стало известно, что "Россия 24" сняла с эфира выпуск передачи "БесогонТВ".
В выпуске под названием "Синдром Гарри Поттера" Михалков задался вопросом о том, почему "чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят".
Комментарии
Как он сам в передаче про Нарусову говорит, просто им самим получен заказ. Как он так ловко с Пучкова на Сирию и международную обстановочку, а после Нарусова и... ну куда без Ксюши. Кто бы его на России24 посмотрел, полтора человека? А тут рекорды просмотров. Никита Поттер какой то.
Вроде правду сказал, но эту правду про всех, абсолютно про всех, в кремле и думе сказать можно, но заказа нет.
МЧС? Как сложно простым работягам, уже всем отписались, а вот про тех кто за взятки бумаги о приемуе ТРЦ подписывает скромно замалчивают, и тот Михалков скромно потупив глазки оставляет за кадром.
А зачем им на народ внимание обращать - если 146% за чиновников во главе с царем...
Прикольно, передача о глухоте российских чиновников, а зачем тогда про газовые атаки в Сирии, Трампа со своими ракетами, очень сложно получается проследить причинно-следственные связи. Какой то Гарри Поттер получается
Возможно из Тывы позвонили. Заслуженная аратка РФ, как никак...
Михалков - тот еще опализ, хвост по ветру держит...
Пытливому человеку ясно что бесы засели в руководстве ТВ России.И нетрудно догадаться какой национальности.
6.05.2018 11:13 Пытливому человеку ясно что бесы засели в руководстве ТВ России.И нетрудно догадаться какой национальности. +1000
Михалков молодец. Все правильно сказал , там в советах федерации и госдуме много таких засело, глухих к народу.
Никиту не интересует фальшивый доктор наук мединский, но он цепляется за то, что Нарусова сказала по телефону, что сделала, как просили. Так она и на госсовете сказала, что выступает от лица коллектива историков академии наук.
Никита, тебя Пучков обидел, тебя, блин, главного барина всея Руси. Вот это главное. А правда тебе не интересна.