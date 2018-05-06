В лимузинах проекта "Кортеж", которые в скором времени начнут перевозить первых лиц государства, установлено специальное бронестекло новейшей российской разработки, пишет URA.RU.
Характеристики бронестекла позволяют защитить пассажиров почти от любой угрозы.
Стекло производится на одном из предприятий города Гусь-Хрустальный по специальной технологии с применением силиката и поликарбоната, что позволяет исключить образование осколков.
Цена каждого изделия составляет порядка 200 тысяч рублей.
Бронестекло соответствует классу защиты 5 ХЛ/BR 6 NS. Соответственно оно должно выдерживать попадание из гранатомета с расстояния 50 метров.
Ранее стало известно, что новый бронированный лимузин проекта "Кортеж" не будет задействован во время инаугурации Владимира Путина. В связи с этим инаугурация пройдет без традиционного проезда Путина по Москве.
Комментарии
маразм крепчал...
Чем крепче "любовь" народа к "любимому" пересиденту, тем крепче бронестекло...
Урааааааааа, в Гусь-Хрустальном появились технологии прошлого века.
Это как у нас, на Алтае, строят "завод будущего" по производству МДФ, и поставят на этот "завод будущего" оборудование из прошлого века, как минимум 40 летней давности.
Дык, а зачем тогда танк Армата - можно ведь на путинских лимузинах воевать, комфортно и безопасно!!!
Ранее стало известно, что новый бронированный лимузин проекта "Кортеж" не будет задействован во время инаугурации Владимира Путина.
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Как же так? Защита от попадание снаряда из гранатомета уже не устраивает нашего вождя?
я один ролсройс вижу в этих машинах?
из фаустпатрона 41 года? бинарный заряд джавелина с кумулятивным зарядом, пробивающим почти метр брони это стекло не справится. ну а с новичком и подавно
"Соответственно оно должно выдерживать попадание из гранатомета с расстояния 50 метров."
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С гранатомётом и на 100 метров к нему не подойдёшь. Тут без "умной ракеты" не обйтись
"Стекла нового лимузина Путина выдержат попадание из гранатомета"
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С сожалению, они пока не в состоянии выдержать всенародной любви. Именно поэтому лимузин проекта "Кортеж" не будет задействован во время инаугурации Владимира Путина.
Соответственно, сорвано торжественное шествование по Москве всенародно избранного Президента. Думаю, будут в связи с этим оргвыводы...