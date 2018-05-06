Два ТРЦ одновременно загорелись в Ноябрьске

В субботу вечером, 5 мая, в Ноябрьске одновременно загорелись торговые центры "Семья" и "Таурус", которые, как сообщают местные СМИ, принадлежат одному бизнесмену.
Местные жители в такие совпадения не верят. Версия преднамеренного поджога сейчас в числе прочих отрабатывается дознавателями.
ТРЦ "Семья" работает в Ноябрьске уже почти пять лет, а ТРЦ "Таурус" построен совсем недавно, пишет URA.RU. Возгорания произошли, предположительно, уже после закрытия, поэтому, скорее всего, посетителей там уже не было.
На ликвидацию огня в "Семье" у пожарных ушло почти три часа. Для тушения привлекались 51 пожарный и 17 единиц техники. На месте было установлено, что в центральной части торгового центра идет открытое горение на площади около 400 кв. метров.
В "Таурусе" пожар потушили еще раньше. Площадь пожара там составила всего 50 кв. метров.
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