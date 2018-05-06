Воскресенье, 6 Май, 13:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 63,2
€ 75,64
577195
0°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Два ТРЦ одновременно загорелись в Ноябрьске

, ИА "Амител"
Местные жители в такие совпадения не верят

В субботу вечером, 5 мая, в Ноябрьске одновременно загорелись торговые центры "Семья" и "Таурус", которые, как сообщают местные СМИ, принадлежат одному бизнесмену.

Местные жители в такие совпадения не верят. Версия преднамеренного поджога сейчас в числе прочих отрабатывается дознавателями.

ТРЦ "Семья" работает в Ноябрьске уже почти пять лет, а ТРЦ "Таурус" построен совсем недавно, пишет URA.RU. Возгорания произошли, предположительно, уже после закрытия, поэтому, скорее всего, посетителей там уже не было.

На ликвидацию огня в "Семье" у пожарных ушло почти три часа. Для тушения привлекались 51 пожарный и 17 единиц техники. На месте было установлено, что в центральной части торгового центра идет открытое горение на площади около 400 кв. метров.

В "Таурусе" пожар потушили еще раньше. Площадь пожара там составила всего 50 кв. метров.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
13:24
Грузовик перевернулся в Барнауле буквально "на ровном месте" 0
13:03
Подробности пожара в Барнауле из-за которого эвакуировали жильцов дома 0
12:31
Украина взялась за изучение настроения живущих на юге россиян 0
12:04
Два ТРЦ одновременно загорелись в Ноябрьске 0
11:18
Тело мужчины обнаружили в Барнауле около одного из домов 2
11:13
Новый студенческий жилой комплекс АлтГУ готов к сдаче 3
10:50
Стекла нового лимузина Путина выдержат попадание из гранатомета 9
10:13
Михалков прокомментировал снятие с эфира выпуска программы "БесогонТВ" 9
09:25
Барнаульцы сообщили о подтоплении села Лебяжье 1
09:17
Водитель легковушки в Москве сбил сразу двух полицейских на мотоциклах 13
08:32
РПЦ выступила против запрета на ввоз лекарств из-за рубежа 4
08:10
Квартира горела в многоэтажном доме этой ночью в Барнауле 4
08:06
Что общего между Астаной, "Стрижами" и Фрейдом: исторические события 6 мая 0
07:50
Ученые выявили связь между иммунитетом и появлением седины 1
07:34
Письмо со вкусом: подборка необычных почтовых марок 1
07:19
Коттедж с гаражным комплексом продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 1
07:03
Когда пройдет генеральная репетиция Парада Победы и можно ли ее посмотреть 3
06:48
Как выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу в российских городах 4
06:32
Суровый и бессмысленный русский фотошоп 4
06:17
Резкое похолодание, дожди и ветер обещают в Алтайском крае 6 мая 0
06:01
Компания из Волгограда может стать инвестором Центрального парка Барнаула 0
23:19
Билборды о походе на Крым установили на Украине 1
22:11
Экологический сбор введут в России со следующего года 9
21:26
Олимпийская чемпионка Медведева откажется от гражданства России 13
20:11
Армянские школьники добились отставки директора из-за запрета митинговать 2
19:24
Далай-лама рассказал россиянам, как щекоткой заставить полицейских смеяться 5
19:03
Уничтожен мужчина, расстрелявший полицейских в Нижнем Новгороде 5
18:36
Штормовое предупреждение продолжит действовать в Алтайском крае 6 мая 0
18:06
Пожарную безопасность стадиона "Kazan-Arena" обеспечит бийское оборудование 0
17:45
Чемпионат Сибири по дрэг-рейсингу пройдет в Алтайском крае 26-27 мая 1
17:15
Акция "Лес Победы" для всех желающих пройдет в Алтайском крае 7 мая 0
16:28
Программу Михалкова сняли с эфира: поговорил о "глухой" к народу власти 17
16:06
Часть новой крыши снесло в Барнауле с дома, на котором ремонтируют крышу 0
15:49
Боец MMA получил "одну из самых отвратительных" травм руки 2
15:05
Хакеры украли у Пэрис Хилтон деньги и интимные фото 1
14:38
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Барнауле 20
14:07
Жителя Крыма посадили на два года за комментарий в соцсети о принадлежности 58
13:39
Авианосная группа ВМС США приступила к ударам по Сирии из Средиземного моря 4
13:05
Украинский адмирал заявил о возможной блокаде Керченского пролива Россией 42
12:34
"Доброго пути": отремонтировали две стелы на въезде в Барнаул 3
12:14
Пражское восстание – история спасения "жемчужины" Европы 7
12:02
ДТП в Барнауле на две полосы: "любители повернуть направо вторым рядом" 0
11:41
Крупнейший барнаульский ТРЦ "Арена" не работает: что случилось 17
11:37
Грузовик с хлебом застрял из-за обвала насыпи возле нового дома в Барнауле 2
11:08
Водители в Барнауле вынуждены объезжать яму по тротуару с пешеходами 4
10:38
Россиян возмутила сексистская шутка во второй серии нового "Простоквашино" 18
10:11
Появились изображения обновленной версии Lada Granta 8
09:46
Кадыров поддержал игру в перекидывание друг другу кота 10
09:15
ЦБ рассказал об убытке в 453 млрд и возможной потере 2,6 трлн рублей 27
09:04
Надо бороться с иждивенчеством среди инвалидов - барнаульский активист 11

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.