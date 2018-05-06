В субботу, 5 мая, около многоквартирного дома по улице Смирнова был обнаружен труп неизвестного мужчины, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Документов, указывающих на личность погибшего, при осмотре места происшествия найдено не было. Также при нем не оказалось и мобильного телефона.
Сотрудники полиции пытаются установить личность мужчины. О причинах смерти не сообщается.
Приметы: на вид 50-60 лет, рост 175-180, среднего телосложения, темные короткие волосы. Был одет: куртка черного цвета длиной до пояса, черная футболка с надписями синего цвета, синие спортивные штаны, темные кроссовки.
Комментарии
О! Я тут живу рядом!
он же вроде как умер на руках у сотрудника магазина, на крыльце которого тут лежит... не?