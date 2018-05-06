В Барнауле в ночь на воскресенье, 6 мая, произошел пожар на балконе пятнадцатиэтажного дома по улице Юрина. Сообщение поступило около полуночи, существовала угроза распространения огня на соседние балконы и квартиры, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Пожарные сразу нескольких частей выехали на место. "Развернув пожарный автоколенчатый подъемник, пожарные приступили к тушению горящего балкона с улицы. В условиях задымления работало три звена газодымозащитной службы", — говорится в сообщении ведомства.
15 жильцов дома (в том числе пять детей) были эвакуированы.
В ликвидации пожара были задействованы 32 человека пожарно-спасательной службы и 11 единиц техники, а также сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи.
Предварительная причина пожара — неосторожность при обращении с огнем, в том числе не исключена версия неосторожности при курении.
"Стоит отметить, что возгорания вещей на балконах от упавших окурков сигарет происходят в Алтайском крае нередко. В теплый весенне-летний период количество таких пожаров увеличивается из-за того, что жители чаще открывают окна на балконах", — подчеркнули в ГУ МЧС по краю.
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