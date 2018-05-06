В Барнауле в поселке Булыгино грузовая машина завалилась набок, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
По словам очевидцев, это произошло из-за "ужасного состояния дороги, буквально на ровном месте".
Мобильная версия
Реклама на сайте
В Барнауле в поселке Булыгино грузовая машина завалилась набок, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
По словам очевидцев, это произошло из-за "ужасного состояния дороги, буквально на ровном месте".
|<
|май 2018
|пн
|вт
|ср
|чт
|пт
|сб
|вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.
Провайдер — «Интелби»
При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.
Комментарии
произошло из-за "ужасного состояния дороги, буквально на ровном месте"
------------------
К тому же цистерна прикрученная намного шире штатной, да и точно она процентов на 40-60 полная была. По мне так это из-за жадности и глупости, а уж только потом из-за дороги.
из-за дисбаланса дерьма в цистерне
Какое же это ровное место?
в Булыгино ровных мест нет
6.05.2018 13:50
- гость -
"из-за дисбаланса дерьма в цистерне"
И скорее всего Вы правы! По внешнему виду эта цистерна не приспособлена для перевозки (!!) жидкостей. Изготовлена скорее всего самостоятельно или взята от стационарной какой то установки. Транспортные цистерны имеют другой вид (конструкция более округлая для сопротивления разряжению и должна иметь внутри перегородки),