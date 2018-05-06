Правительство России уйдет в отставку 7 мая

Правительство РФ уйдет в отставку в день инаугурации президента РФ Владимира Путина — в понедельник, 7 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Отмечается, что через сутки после этого президент назовет имя нового премьер-министра.
По данным источника агентства, окончательное решение о назначении нового главы правительства РФ будет принято президентом в максимально короткие сроки, после чего кандидатура нового премьер-министра будет внесена в Госдуму.
Ожидается, это произойдет 8 мая — на ближайшем заседании парламента.
Ранее сообщалось, что экс-глава Минфина Алексей Кудрин может стать либо вице-премьером, либо представителем президента. Также сообщалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин может занять пост премьер-министра или первого вице-премьера.
Комментарии
"Понтов не жалеть - денег не давать"
"У нас как у всех"
Давно уже пора . Толку для страны ноль.
да и от будущего правительства толку будет - ноль.
Давно уже пора . Толку для страны ноль.
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Ага. Вот будет Сечин премьер-министром вместо неДимона и заживём мы богато и счастливо
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
* Дворянство (и король) — «Мы правим вами»
* Духовенство — «Мы дурачим вас»
* Армия — «Мы стреляем в вас»
* Буржуазия — «Мы едим за вас»
* Крестьяне — «Мы кормим всех»
* Рабочие — «Мы работаем за всех»
Рабо́чий класс — социальный класс, наёмные работники, не владеющие средствами производства, живущие продажей своей рабочей силы.
Согласно теории К. Маркса, только рабочий класс создает прибавочную стоимость.
Кудрин и Медведев поделят экономику, как дети лейтенанта Шмидта