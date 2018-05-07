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Дожди, а местами и мокрый снег прогнозируют синоптики в Алтайском крае на понедельник, 7 мая.
"В отдельных районах осадки в виде дождя, в утренние часы с мокрым снегом, местами туман", — сообщает региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае составят +8...+13 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.
В Барнауле временами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в краевой столице будет +8…+10 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду.
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