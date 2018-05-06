Воскресенье, 6 Май, 15:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 63,2
€ 75,64
570272
0°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Инаугурация Владимира Путина Марафон Победы
Новости

Известный велогонщик погиб при попытке установить мировой рекорд

, ИА "Амител"
Несколько лет назад Жисси удалось разогнать велосипед до скорости 333 км/час

Фото: life.ru

Велогонщик-экстремал Франсуа Жисси погиб утром 5 мая во Франции на закрытой взлетно-посадочной полосе, где он собирался установить новый рекорд, сообщает LIFE.

Через 4 секунды после старта скорость составляла уже 298 км/ч. После спортсмен вылетел с трассы и, несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных травм.

Отмечается, что Жисси находился на месте инцидента с членами своей семьи.

По факту гибели велогонщика проводится проверка, предварительной причиной того, что рекордсмен вылетел на обочину, называют неровность на трассе.

Несколько лет назад Жисси удалось разогнать велосипед до скорости 333 км/час.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
15:07
Новый российский суперавианосец "Шторм" изменит в мире расстановку сил 2
14:38
Известный велогонщик погиб при попытке установить мировой рекорд 0
14:01
Правительство России уйдет в отставку 7 мая 7
13:24
Грузовик перевернулся в Барнауле буквально "на ровном месте" 5
13:03
Подробности пожара в Барнауле, из-за которого эвакуировали жильцов дома 0
12:31
Украина взялась за изучение настроения живущих на юге россиян 2
12:04
Два ТРЦ одновременно загорелись в Ноябрьске 0
11:18
Тело мужчины обнаружили в Барнауле около одного из домов 5
11:13
Новый студенческий жилой комплекс АлтГУ готов к сдаче 5
10:50
Стекла нового лимузина Путина выдержат попадание из гранатомета 15
10:13
Михалков прокомментировал снятие с эфира выпуска программы "БесогонТВ" 13
09:25
Барнаульцы сообщили о подтоплении села Лебяжье 3
09:17
Водитель легковушки в Москве сбил сразу двух полицейских на мотоциклах 16
08:32
РПЦ выступила против запрета на ввоз лекарств из-за рубежа 4
08:10
Квартира горела в многоэтажном доме этой ночью в Барнауле 5
08:06
Что общего между Астаной, "Стрижами" и Фрейдом: исторические события 6 мая 0
07:50
Ученые выявили связь между иммунитетом и появлением седины 1
07:34
Письмо со вкусом: подборка необычных почтовых марок 1
07:19
Коттедж с гаражным комплексом продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 1
07:03
Когда пройдет генеральная репетиция Парада Победы и можно ли ее посмотреть 4
06:48
Как выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу в российских городах 4
06:32
Суровый и бессмысленный русский фотошоп 4
06:17
Резкое похолодание, дожди и ветер обещают в Алтайском крае 6 мая 0
06:01
Компания из Волгограда может стать инвестором Центрального парка Барнаула 0
23:19
Билборды о походе на Крым установили на Украине 1
22:11
Экологический сбор введут в России со следующего года 10
21:26
Олимпийская чемпионка Медведева откажется от гражданства России 21
20:11
Армянские школьники добились отставки директора из-за запрета митинговать 2
19:24
Далай-лама рассказал россиянам, как щекоткой заставить полицейских смеяться 5
19:03
Уничтожен мужчина, расстрелявший полицейских в Нижнем Новгороде 5
18:36
Штормовое предупреждение продолжит действовать в Алтайском крае 6 мая 0
18:06
Пожарную безопасность стадиона "Kazan-Arena" обеспечит бийское оборудование 0
17:45
Чемпионат Сибири по дрэг-рейсингу пройдет в Алтайском крае 26-27 мая 1
17:15
Акция "Лес Победы" для всех желающих пройдет в Алтайском крае 7 мая 0
16:28
Программу Михалкова сняли с эфира: поговорил о "глухой" к народу власти 17
16:06
Часть новой крыши снесло в Барнауле с дома, на котором ремонтируют крышу 0
15:49
Боец MMA получил "одну из самых отвратительных" травм руки 2
15:05
Хакеры украли у Пэрис Хилтон деньги и интимные фото 1
14:38
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Барнауле 20
14:07
Жителя Крыма посадили на два года за комментарий в соцсети о принадлежности 58
13:39
Авианосная группа ВМС США приступила к ударам по Сирии из Средиземного моря 4
13:05
Украинский адмирал заявил о возможной блокаде Керченского пролива Россией 42
12:34
"Доброго пути": отремонтировали две стелы на въезде в Барнаул 3
12:14
Пражское восстание – история спасения "жемчужины" Европы 7
12:02
ДТП в Барнауле на две полосы: "любители повернуть направо вторым рядом" 0
11:41
Крупнейший барнаульский ТРЦ "Арена" не работает: что случилось 18
11:37
Грузовик с хлебом застрял из-за обвала насыпи возле нового дома в Барнауле 2
11:08
Водители в Барнауле вынуждены объезжать яму по тротуару с пешеходами 4
10:38
Россиян возмутила сексистская шутка во второй серии нового "Простоквашино" 18
10:11
Появились изображения обновленной версии Lada Granta 8

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.