Велогонщик-экстремал Франсуа Жисси погиб утром 5 мая во Франции на закрытой взлетно-посадочной полосе, где он собирался установить новый рекорд, сообщает LIFE.
Через 4 секунды после старта скорость составляла уже 298 км/ч. После спортсмен вылетел с трассы и, несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных травм.
Отмечается, что Жисси находился на месте инцидента с членами своей семьи.
По факту гибели велогонщика проводится проверка, предварительной причиной того, что рекордсмен вылетел на обочину, называют неровность на трассе.
Несколько лет назад Жисси удалось разогнать велосипед до скорости 333 км/час.
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