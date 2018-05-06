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Новый российский суперавианосец "Шторм" изменит в мире расстановку сил

, ИА "Амител"
Заложить строительство нового авианосца власти планируют к 2025 году

Фото: vk.com

Российский авианесущий крейсер проекта "Шторм" позволит военно-морскому флоту страны завладеть стратегическим преимуществом в трех важных районах мира, пишет "Газета.RU" со ссылкой на издание Military Watch.

Речь идет об Арктике, Средиземноморье и Юго-Восточной Азии. "Если военно-политические связи России в Персидском заливе будут укрепляться, как это происходит сейчас, присутствие в Средиземноморье крупного авианесущего корабля станет символом поддержки российских союзников и обеспечит безопасность доставки грузов для них", — отмечается в журнале.

Авианосец планируется приспособить и для работы за Полярным кругом. Таким образом в Арктике у российских военных будет неоспоримое преимущество над всеми другими странами, претендующими на природные богатства, которые находятся подо льдом, говорится в статье.

Третий регион — Азиатско-Тихоокеанский, где на данный момент достаточно непростая обстановка. Китай старается усилить свой военный флот для контроля над спорными островами, а противокорабельные баллистические ракеты DF-21, которые были приняты на вооружение, обеспокоили американских военных, поскольку они предназначены для уничтожения авианосцев. В итоге США и их союзники могут только демонстрировать силу, проводя морские учения в окрестных водах. Появление же здесь российского авианосца "Шторм" с мощной группировкой новейших самолетов может стать серьезным аргументом в пользу Китая, отмечает издание Military Watch.

На данный момент российский ВМФ обладает всего одним условным авианосцем — это тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас, после командировки в Сирию, находится на ремонте с параллельной модернизацией. Сообщалось, что на эти цели потребуется около 60 миллиардов рублей.

Впервые проект перспективного авианосца с атомной энергетической установкой "Шторм" был представлен в 2013 году. Разработчики предусмотрели возможность размещения на борту корабля до 90 летательных аппаратов, число которых варьируется от класса и типа. Летная палуба "Шторма" будет иметь два трамплина и четыре электромагнитных катапульты, а также оборудована аэрофинишером. Заложить строительство авианосца власти планируют к 2025 году.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

6.05.2018 15:13
- гость -

Заложить строительство авианосца власти планируют к 2025 году.
------------------
А построен он будет к 2256 году?

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6.05.2018 15:31
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Как стало известно, на мощностях судостроительной компании Huntington Ingalls Industries с опережением сроков строится суперавианосец класса "Джеральд Р. Форд" – "Джон Кеннеди".
Так, на авианосец уже установлено более 340 составных частей корпуса из всего 447, а 341-я является наиболее крупной из всех. Таким образом, строители значительно опережают ранее заявленные сроки.
Напомню, что авианосец, полным водоизмещение 110 тыс тонн и способный размещать на своем борту авиакрыло из 90 боевых самолетов, планировали спустить на воду в 2020 году, а ввести в строй в 2024-м. Затем сроки были сдвинуты, и спуск планировали на конец 2019-го, а ввод в полной боевой готовности в 2022 году. И вот теперь снова сроки сдвигаются в пользу авианосца, и не исключено, что спуск на воду будет проведен уже в первом квартале 2019-го, если не раньше.
К слову сказать, головной авианосец серии "Джеральд Форд" был заложен в 2009 году, спущен на воду в 2013-м, а введен в строй в 2017-м. То есть на его строительство ушло восемь лет. Второй авианосец данного типа явно обойдёт своего старшего брата по срокам строительства, и более того, в Huntington Ingalls Industries заявляют, что усовершенствовав производственные процессы, смогут построить третий авианосец серии за ещё более короткие сроки.

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