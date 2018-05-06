Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин накануне своей инаугурации проведет ряд непубличных встреч и рабочих совещаний, сообщает LIFE.
"У президента ряд внутренних рабочих мероприятий запланирован в воскресенье, 6 мая, во второй половине дня", — отметил Песков.
Он не уточнил имена участников указанных встреч и темы, которые будут обсуждаться.
В понедельник, 7 мая, в Кремле пройдет инаугурация президента России. Полномочия вновь избранного президента будут продолжаться до 7 мая 2024 года.
Комментарии
Секретность прямо как при сходки бандитских авторитетов.
Казачков провокаторов он посылал на улицы Москвы?
Член СПЧ Максим Шевченко требует срочно созвать совет в полном составе в связи с действиями силовиков во время протестной акции «Он нам не царь». В интервью «Эху Москвы» Шевченко обратил внимание на то, что помимо полиции и Росгвардии на улицах работали казаки. Люди в казачьей форме, по словам очевидцев, избивали участников и журналистов, в том числе, используя нагайки. В этой ситуации должен разбираться совет по правам человека, сказал Шевченко. Он подчеркнул, что это чрезвычайное событие.
"У президента ряд внутренних рабочих мероприятий запланирован в воскресенье, 6 мая, во второй половине дня", — отметил Песков.
Он не уточнил имена участников указанных встреч и темы, которые будут обсуждаться.
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Меню банкета и культурные мероприятия?
16:43, чрезвычайное для кого? Для царя у которого руки по локоть в крови, я думаю, что это вполне рядовое событие.
прям шпиёны какие-та.
ЦУ по вывозу ресурсов получал?