Фото: avito.ru
Четырехкомнатную двухуровневую квартиру площадью 190 квадратных метров продают в центре Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Квартира находится в элитном жилом комплексе на улице Партизанской, в котором имеется огороженная территория, наземная и подземная парковки, охрана, система видеонаблюдения, а также детская и спортивная площадки, зона барбекю и беседка.
Что касается самого жилья, то на первом уровне расположена большая гардеробная, гостиная с действующим камином из натурального камня, кухня-столовая, гостевой санузел.
На втором этаже находится еще один санузел, три спальни и гардеробная. Также имеются четыре застекленные лоджии.
Все подоконники в квартире выполнены из натурального камня.
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