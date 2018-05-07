Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Движение закроют на участке проспекта Ленина в самом центре Барнаула вечером 7 мая.
Как сообщили в городской администрации, ограничение будет действовать с 17:00 до 21:00 по нечетной стороне проспекта между улицами Молодежная и Димитрова.
Здесь состоится генеральная репетиция торжественного построения войск и пробный проход по пути шествия "Бессмертного полка".
Движение автобусов в это время будет организовано от площади Октября до речного вокзала в прямом направлении по улице Советской, проспекту Комсомольскому, улице Чкалова, проспекту Ленина. Маршруты троллейбусов №1 и 7 будут сокращены до остановки "Площадь Победы".
Кроме того, 7 мая с 15:00 до 17:00 также нельзя будет проехать на участке проспекта Социалистического от улицы Молодежной до улицы Мерзликина. Здесь также пройдет репетиция праздничных мероприятий, приуроченных к годовщине Великой Победы.
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