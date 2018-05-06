В Усть-Коксинском районе Республики Алтай на первом километре автодороги "Усть-Кокса-Теректа-Чендек" 17-летний местный житель попал в ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Молодой человек без водительских прав управляя автомобилем Toyota Camry выехал с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием автомобиля.
Предварительно установлено, что автомобиль был угнан от одного из жилых домов села Амур. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
"В результате происшествия водитель с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, где у него взята кровь на алкоголь. По факту ДТП возбуждено административное расследование", — говорится в сообщении.
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