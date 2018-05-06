Число взятых кредитов в России выросло более чем на 20% по состоянию на март этого года, сообщает Объединенное кредитное бюро.
Аналитики отметили, что россияне стали чаще пользоваться кредитными картами, которых с начала года банки выдали более двух миллионов штук. Общий лимит кредиток составил 167 млрд рублей.
Кроме того, как сообщается, спросом у населения пользуется ипотека — с начала года банки одобрили 260 тысяч займов на 500 млрд рублей.
Комментарии
СКРЫТЫМ МЕХАНИЗМОМ экономического принуждения современных рабов является КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА, с "помощью" которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу, через механизм "ссудного процента". С каждым днем современный раб ДОЛЖЕН ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ, т.к. современный раб для того чтобы рассчитаться с процентным кредитом, берет новый кредит, не отдав старый, СОЗДАВАЯ ПИРАМИДУ ДОЛГОВ. ДОЛГ, постоянно висящий над современным рабом хорошо СТИМУЛИРУЕТ СОВРЕМЕННОГО РАБА К РАБОТЕ ДАЖЕ ЗА МИЗЕРНУЮ ПЛАТУ.
Россиянцы стали меньше жить и просить - вот потеха!
6.05.2018 19:34
Дима
непотешный, сколько выпросил сам?