Сотрудниками отделения МВД России по Улаганскому району ведется разбирательство по факту перевозки алкогольной продукции без соответствующих документов, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
В селе Балыктуюль сотрудниками полиции был остановлен для проверки автомобиль "Hino Ranger" под управлением 27-летнего жителя Алтайского края, работающего водителем в обществе с ограниченной ответственностью.
"При досмотре транспортного средства было обнаружено и изъято 98 бутылок водки. Алкогольная продукция перевозилась без соответствующих сопроводительных документов", — говорится в сообщении.
В настоящее время изъятый алкоголь направлен на экспертизу. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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