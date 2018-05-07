7 мая в России отмечается День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей связи и радиотехники.
Именно в этот день алтайский Радиотелецентр совместно с Медиагруппой FM-Продакшн проведут розыгрыш призов.
Что же нужно сделать, чтобы получить приз?
- Внимательно слушать утренние эфиры на Радио DFM Барнаул (102.4 FM), Европа Плюс Барнаул (104.9 FM) и Радио Шансон Барнаул (101.9 FM).
- Услышать и запомнить или записать кодовые фразы (на каждой радиостанции своя фраза).
- Сразу же прийти на бульвар Связистов (пересечение улиц Попова и Исакова)
Внимание! Трое радиослушателей, первыми пришедшие на бульвар Связистов и сообщившие кодовую фразу одной из радиостанций, получат по телевизионной приставке для приема 20 каналов цифрового эфирного телевидения без абонентской платы.
Кроме того, во время праздничной акции на бульваре Связистов специалисты центра консультационной поддержки Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) ответят барнаульцам на вопросы о "цифре" и объяснят, как правильно выбирать и подключать приемное оборудование.
Еще один сюрприз приготовили горожанам организаторы акции: на бульваре Связистов появится цветочная клумба в виде эмблем РТРС и будут высажены декоративные яблони.
Для справки
Бульвар связистов появился в Ленинском районе Барнаула в 2010 году. Здесь же установлена мемориальная доска с именем ученого, изобретателя радио Александра Попова.
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