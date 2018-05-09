Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю в ночь на среду, 10 мая, в регионе в отдельных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.

Ночью в северных районах края температура опустится до -5 градусов. Днем ожидается потепление до +16 градусов, преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.

В Барнауле ночью обещают около ноля градусов, днем потеплеет до +13. В начале ночи небольшой дождь, утром возможен туман, ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Днем в краевой столице будет без осадков, утром возможен туман, ветер северо-восточный, 4-9 м/с.