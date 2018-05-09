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От -5 до +16: прогноз погоды в Алтайском крае на 10 мая

, ИА "Амител"
Утром в Барнауле возможен туман

Фото: sb.by

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю в ночь на среду, 10 мая, в регионе в отдельных районах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.

Ночью в северных районах края температура опустится до -5 градусов. Днем ожидается потепление до +16 градусов, преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.

В Барнауле ночью обещают около ноля градусов, днем потеплеет до +13. В начале ночи небольшой дождь, утром возможен туман, ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Днем в краевой столице будет без осадков, утром возможен туман, ветер северо-восточный, 4-9 м/с. 

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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