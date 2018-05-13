Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю в ночь на понедельник, 14 мая, на большей части региона ожидается дождь, в северных и предгорных районах возможно с мокрым снегом. Ветер западный, 5-10 м/с, с усилением до 15 м/с.

Ночью температура опустится до -1 градуса. Днем ожидается потепление до +15, в восточных районах дождь, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ночью обещают до +1 градуса, днем потеплеет до +13. Ночью временами осадки в виде дождя, возможно с мокрым снегом, ветер западный, 6-11 м/с. В начале дня в краевой столице будет небольшой дождь, ветер западный, 8-13 м/с.