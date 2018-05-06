Следователями Горно-Алтайска окончено расследование двух уголовных дел в отношении жителей Бийска — 24-летней женщины и ее 30-летнего супруга, которые обвиняются в даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
В мае 2017 года в Горно-Алтайском городском суде Республики Алтай в ходе рассмотрения уголовного дела указанные лица были допрошены в качестве свидетелей.
"Будучи предупрежденными судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, желая помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за совершенное им преступление, дали недостоверные показания о том, что в мае 2015 года в Горно-Алтайске 24-летняя жительница Бийска сдавала в автошколе экзамены на предоставление ей специального права на управление транспортным средством категории "В", — говорится в сообщении.
Вместе с тем приговором Горно-Алтайского городского суда Республики Алтай от 30.08.2017, вступившим в законную силу 09.11.2017, подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 119 УК РФ (служебный подлог, угроза убийством), а показания свидетелей — 24-летней женщины и ее 30-летнего супруга - признаны судом недостоверными, вызванными желанием помочь подсудимому, состоящему со свидетелями в родственных отношениях, уйти от уголовной ответственности.
Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения.
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