Государственный герольдмейстер Российской Федерации Георгий Вилинбахов заявил, что для церемонии вступления в должность российского президента предусмотрен строгий сценарий, сообщает РИА Новости.
В частности, в сценарии есть неизменные части, которые в любом случае должны соответствовать протоколу. Речь идет о сборе и размещении гостей, вносе символов президентской власти в помещение перед присягой, прохождении президента через парадные залы, поднятии президентского штандарта над резиденцией в Кремле, праздничного салют и поздравлений со вступлением в должность.
В ходе церемонии Владимир Путин произнесет присягу, которая состоит из 33 слов, включая предлоги.
Впрочем, как отметил Вилинбахов, искусство протокола заключается в том, чтобы уметь подстраиваться под ситуацию, если что-то вдруг идет не по плану: "Служба протокола всегда готова очень мягко ситуацию смикшировать".
Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле.
Комментарии
А торжественный проезд в кабриолете по Москве не входит предусмотренный строгий сценарий? Или не хочется слушать выкрики "Долой", "Вор" и т.д. ?!