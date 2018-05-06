Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил на спутниковых снимках Антарктиды секретную базу Третьего рейха (база "Новый Берлин", о которой в Сети ходит множество теорий), а также нацистские символы и вмерзшую в лед подводную лодку, пишет URA.RU.
Внимание Дегтерева привлекли спутниковые снимки NASA, сделанные в 2009 году. Как считает исследователь, на фотографиях видны очертания огромного круглого здания шириной около 40 метров. Сооружение установлено на скале, рядом с которой, по его мнению, хорошо виден символ Германии — имперский орел, а неподалеку от таинственной постройки изо льда выглядывает субмарина.
"Думаю, что немцы погибали от голода и холода. Оказавшись без снабжения, брошенные своим бесноватым фюрером, они не могли уйти или сдаться в плен. В конечном итоге последний из оставшихся в живых взорвал базу. Сейчас ее обломки лежат среди развороченной скалы и ждут своих исследователей", — рассказал сам Дегтерев.
Ранее Валентин Дегтерев обнаружил 600-метровый "корабль пришельцев" в снегах Антарктиды, который врезался в скалу и остался лежать, а также нашел уникальный рисунок древних людей, происхождение которого доподлинно неизвестно, в районе перевала Дятлова, где погибла группа советских туристов. Также он обнаружил на самом полюсе Луны целый город инопланетян, который имеет дисковидную форму.
Он подчеркнул, что слухи об освоении Антарктиды нацистами существуют с середины XX века. По некоторым данным, 11 тысяч человек и оборудование были тайно переброшены в район Новой Швабии на гигантских подлодках. К 1944 году база была построена. "Однако Гитлера туда не отвозили. Ставший никому не нужным, он отравился, как крыса, в своем бункере в Берлине", — добавил уральский исследователь.
Комментарии
Сдается мне, что у Валентина богатая фантазия и много свободного времени...