Телеведущая и певица Ольга Бузова самой себе дала интервью, рассказав о своей личной жизни и мечтах.
Бузова признается, что в данный момент она одинока: "Сейчас я свободна. И это вообще-то намек. Для некоторых".
Самой себе она рассказала, что мечтает о парне помоложе, чтобы "подольше жил". Впрочем, как она отметила, целенаправленно искать любовь не намерена, потому что любовь "сама придет в самый неподходящий момент".
Также она рассказала про своих дедушек и бабушек, которые прожили по 55 лет вместе и жили бы до сих пор, если бы дедушки не умерли.
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