Майка Adidas с надписью USSR удивила МИД Литвы

Женские майки Adidas с надписью USSR удивили сотрудников Министерства иностранных дел Литвы, которые выразили свое возмущение в своем Twitter, сообщает URA.RU.

Дипломаты опубликовали пост со ссылкой на рекламу спортивной одежды с гербом Советского Союза. К нему прикреплен скрин с сайта Adidas с изображением девушки в красной майке с надписью USSR.

"До сих пор есть те, кто болен "ностальгией по империи", — говорится в подписи к фото.

МИД Литвы также выражает удивление по поводу того, что среди "больных" есть и компания Adidas.

Being sick with "imperial nostalgia" — it still occurs. A bit surprising from the famous @adidas, though. https://t.co/fRjAQCH525 pic.twitter.com/kgdGobszTS