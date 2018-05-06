Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что рассчитывает на отмену визового режима с Россией, пишет "Газета.Ru".
По словам Чавушоглу, это может произойти уже до конца 2018 года: "Думаю, что визы с Россией, пусть даже и частично, будут отменены".
"Возможно, к концу этого года президенты двух стран в ходе телефонного разговора или при первой же личной встрече скажут: "Давайте наконец отменим визы", — добавил турецкий министр.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что по состоянию на май Турция входит в пятерку самых бюджетных направлений для путешествий для россиян.
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