Жители Барнаула сняли клип, который посвятили теме разрушения и уничтожения парка "Изумрудный" в столице Алтайского края, сообщает "Катунь 24".
По сюжету медведь и Маша приходят в парк "Изумрудный", но обнаруживают одни пеньки. Они узнают, что состояние объекта культурного отдыха является следствием конфликта между старым и новым арендаторами. В итоге они просят городского главу вмешаться в ситуацию.
Ранее сообщалось, что парк не сможет открыться третий год подряд. Барнаульцы возмущены сломанными аттракционами, грязным прудом и массовой вырубкой деревьев, сделавшей парк, который некогда называли "легкими Барнаула", в зону отчуждения.
Несколько дней назад в Сети появилось видео, которое наглядно показывает масштаб вырубки деревьев.
Ранее новый арендатор парка заявлял, что объект будет сохранен по всей его площади в 19 гектаров. Заменены будут все аттракционы, появятся новые опоры освещения, вместо асфальта будет плитка, а озеро обязательно будет сохранено. Он заверил, что на месте парка не появится жилая застройка.
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