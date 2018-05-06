Хоккеисты сборной России одержали победу на чемпионате мира в Дании, разгромив команду Австрии со счетом 7:0.
На чемпионате это вторая победа команды Ильи Воробьева, которая теперь лидирует в группе А. Напомним, в стартовом матче россияне разобрались со сборной Франции, также забросив в ворота соперника семь безответных шайб.
Команда Австрии в первом матче чемпионата в овертайме проиграла сборной Швейцарии (2:3), уступая по ходу матча 0:2.
На матче Россия — Австрия присутствовало 9,5 тысяч зрителей при вместимости "Роял-Арены" в 12 тысяч. Довольно много было российских болельщиков, которые приехали в Копенгаген на майские праздники.
Следующий матч россияне проведут со сборной Беларуси, который пройдет 7 мая. Игра начнется в 17:15 мск.
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