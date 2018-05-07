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Весной 2018 года отмечается 125 лет со дня образования в Барнауле добровольного пожарного общества. В конце апреля 1893 года начальник Алтайского округа, почетный гражданин Барнаула Василий Болдырев объявил общество открытым. Поначалу в него вступил 41 человек. Начальник вольной пожарной команды Спасский предложил членам команды по желанию разделиться на отряды: лестничный, машинный, водоснабжения и охранный. Кроме того, каждому отряду предложено было избрать начальников и помощников, после чего были розданы знаки-ленты. Лестничному отряду — красные, машинному — зеленые, водоснабжения — желтые, охранному — белые, все с буквами БВПО.

Надевать знаки должны на околыш фуражки. Каждому отряду были разъяснены его обязанности и объяснено, как работать с пользой на пожарах. Постепенно число пожарных-добровольцев выросло до 150 человек. В первый год члены БВПО собирались на маневры 6 раз и участвовали при тушении 8 пожаров, т.е. были на всех пожарах, произошедших с открытия общества.

С 1893 по 1917 год в Барнауле было зарегистрировано 643 пожара. Особенно катастрофичными были пожары 1895, 1914 и 1917 годов.

Вольная пожарная команда при ЧС использовала пожарные машины, а на маневрах упражнения проводились с запасными "пожарными инструментами". Первый начальник ВПО Спасский отказался от должности, а на его место выбран 20 июля 1893 года дворянин Платонов, который по проекту помощника начальника Облезова построил для общества зимний и летний ходы для возки инструментов на пожары.

К 1906 году вольно-пожарное общество имело около 200 человек, разделенных на отряды по специальностям, свой капитал, оркестр духовой музыки, форменную обмундирование; общество периодически проводило теоретические и практические учения, парады.

В течение 10-летнего существования вольно-пожарное общество принимало самое энергичное участие в тушении 161 пожара, где оно оказывало весьма существенную пользу как в деле борьбы с огнем, так и в деле охраны спасенного имущества. Деятельность вольно-пожарной дружины весьма популярна среди местных жителей; не осталась она незамеченной и со стороны города: в 1900 году городская дума постановила выразить деятелям пожарного общества благодарность, причем предоставила членам общества право пользоваться медицинской помощью и лекарствами за счет города и постановила построить для вольно-пожарной дружины отдельный дом для собраний и теоретических занятий.

К 1909 году Барнаульская добровольная команда на пожарах и маневрах работала машинами (трубами) и инструментами городского пожарного обоза. Имела свою ручную машину, багорный ход с инструментами: складная лестница — 1, одинарная лестница — 3, багор — 6, кошка — 2, топор — 2, ведро — 9, щит для трубников — 6, факел — 6, рупор — 1, крючок — 4, щит створчатый — 2, кафтан суконный для работы на пожаре — 39, ящик с медикаментами — 1, носилки — 1, лошадь — 2 и другие вещи, всего на сумму 2954 рубля 63 копейки.

К слову, 2 мая 1917 года Барнаул пережил самый разрушительный пожар в своей истории. Тогда выгорела практически вся старая часть города, многие исторические здания впоследствии так и не были восстановлены.

За сохранность Барнаула от огня в тот период отвечала центральная городская пожарная часть и два ее отделения (в Алтайском и Нагорном районах города) общей численностью 54 пожарных. В арсенале у них был конный обоз, состоящий из пяти пожарных насосов, девять конных бочек, складная лестница и запас пеньковых рукавов, снабженных гайками Рота. К слову, борьба с огнем осложнялась наличием на вооружении устаревшей техники, а также отсутствием водопровода. Пожары приходилось тушить, используя воду конно-бочечных ходов. Опорожненные бочки вновь подвозили воду на пожар только через 20-30 минут.