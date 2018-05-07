Главный следователь Алтайского края может досрочно оставить свой пост

Руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев в ближайшие месяцы может оставить свой пост и получить аналогичную должность в другом регионе. Как стало известно порталу Amic.ru, это произойдет в рамках обычной ротации высших кадров, принятой среди силовых ведомств.

По данным источников издания, пока вероятный уход Долгалева официально не был подтвержден. Алтайский Cледком он возглавляет с августа 2012 года. Вначале срок его полномочий составлял два года, затем был продлен еще на пять лет. Таким образом, официально срок полномочий Евгения Долгалева истекает 8 августа 2019 года, однако с большой долей вероятности до наступления этой даты он покинет Алтайский край. По сведениям инсайдеров, новым местом работы Долгалева будет регион, не входящий в состав Сибирского федерального округа.

Отметим, что соответствующий указ вначале должен подписать президент России Владимир Путин, а затем и председатель СКР Александр Бастрыкин.

Портал Amic.ru подготовил официальный запрос в СУ СКР по Алтайскому краю.

К слову, ротация управленцев у силовиков – явление достаточно распространенное, особенно среди представителей следственных органов, прокуратуры, ФСБ и МВД. Так, последний, совсем свежий пример – когда замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Алтайскому краю Дмитрий Ильичев получил назначение на пост начальника УМВД РФ по Хабаровскому краю.

В прошлом году, кстати, сменился руководитель Следкома в соседней Республике Алтай. Вместо Александра Старикова на эту должность был назначен Эдуард Новаковский. Ранее он работал в Мордовии. Стариков же, в свою очередь, перешел на аналогичную должность руководителя СУ СКР в Тульской области.

Евгений Долгалев родился в Омске в 1968 году. Отслужив три года на Балтфлоте, поступил на дневное отделение юридического факультета Омского госуниверситета. После третьего курса перевелся на заочное отделение и одновременно начал работать в прокуратуре. Вуз окончил в 1994 году с красным дипломом. С 1992 года занимал должности следователя прокуратуры Октябрьского района Омска, старшего помощника прокурора, замначальника отдела по расследованию особо важных дел, начальника методико-криминалистического отдела прокуратуры области. С 2007 года работал первым заместителем руководителя следственного управления СК при прокуратуре РФ по Омской области. С 2011 года – первый замруководителя следственного управления СКР по Омской области. Специальное звание — генерал-лейтенант юстиции.

Награжден нагрудным знаком "Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации", медалью "За безупречную службу III, II и I степени", памятной медалью "300 лет первой следственной канцелярии". Женат, есть двое детей. Старший сын также работает следователем.

Доходы главы СУ СКР по Алтайскому краю за 2016 год составили 3,107 млн рублей. В собственности у Евгения Долгалева находится квартира (56,7 кв. м) и автомобиль Nissan Murano, его супруга владеет 1/2 доли в квартире площадью 58,3 кв. м. Также супруги совместно с несовершеннолетним ребенком пользуются жилплощадью в 82,6 кв. м.