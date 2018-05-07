Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула поделились в соцсетях снимками выпавшего в городе снега утром в понедельник, 7 мая. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
На снимках видно, что в городе местами образовался тонкий снежный покров. Некоторые горожане успели даже слепить мини-снеговиков.
В комментариях некоторые горожане сообщили, что не ожидали майского снега. При этом многие отметили, что не удивлены погодным сюрпризом, поскольку живут в Сибири.
Так, один из пользователей иронично переделал строчку из популярного стихотворения Тютчева: "Люблю снежок в начале мая", — написал он.
Напомним, синоптики сообщали, что в столице Алтайского края возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем в Барнауле воздух должен прогреться до +8...+10 градусов.
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