Фото: kazanpress.ru
Заторы в шесть баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в понедельник, 7 мая. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Движение наиболее затруднено на пересечениях улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, на пересечениях проспекта Ленина и улицы Матросова, а также проспектов Строителей и Красноармейского. Скорость движения на данных участках не превышает 3-10 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на пересечениях улицы Малахова с улицами Эмилии Алексеевой и Антона Петрова, на отрезках Павловского тракта, улиц Власихинская, Северо-Западная, 42-й Краснознаменной Бригады, Советской Армии, Челюскинцев и Молодежная.
Добавим, что в городе произошло одно ДТП в районе перекрестка улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады.
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