Фото: spbdnevnik.ru
Актер и театральный режиссер Юрий Томошевский умер из-за несчастного случая в Германии. О его смерти стало известно накануне, 6 мая, пишет РИА Новости, ссылаясь на "Пятый канал" и искусствоведа Исаака Кушнира, который знал погибшего.
"Мне позвонила его дочь. Какое-то трагическое нелепое падение… Будут вскрытие делать", — рассказал он, добавив, что кремация Томошевского пройдет в Германии, а прах актера, вероятно, привезут в РФ 16 мая.
Агентство отмечает, что ранее о смерти 61-летнего актера написали на сайте Центра Михаила Шемякина.
Томошевский работал актером в Большом драматическом театре им. Горького (с 1992-го — БДТ имени Товстоногова), был одним из основателей театра "Приют комедианта", главным режиссером Государственной филармонии Петербурга для детей и юношества, руководил созданным им Романтическим театром.
Комментарии
Срочно обвинить власти германии в убийстве российских жителей. Найти след цианистого калия из запасов фюрера... можно даже дистанционно...
Вы знаете, иногда лучше помолчать, чем ляпать такие глупости.
7.05.2018 09:58
Гость
Я не спрашивал мнения пиндоских подстилок.
Пора и нам начать действовать по их нормам морали. Ответочка за Скрипалей была бы адекватной....
Амик, а оскорбления в комментариях публиковать это норма? Или тем и живем?
7.05.2018 10:23
Гость
возможно вы не являетесь носителем языка, который читаете и на котором пытаетесь вступать в дискуссии? Но в посте выше нет оскорблений, направленных на кого либо. Более того население РФ не может принять в свой адрес эти слова. Откройте словарь и узнаете значение большинства слов.
А если, по несчастной случайности, вы гражданин РФ, но вас обижают эти слова - получается вы предатель!!!