"Бийский рыбозавод" в этом году отметил свое 80-летие. Пройдя длинный путь становления и развития, пережив немало сложных периодов, завод не только выстоял, но и нарастил объемы производства. Сегодня в ассортименте "Бийского рыбозавода" насчитывается более 100 наименований продукции: это свежемороженая, соленая, копченая и вяленая рыба, рыбная нарезка, пресервы из рыбы и кальмаров, салаты из морской капусты в различных заливках и соусах, рыбная кулинария. Широкий ассортимент вкусной и полезной рыбной продукции известен не только алтайскому потребителю, но и в других регионах страны.

Бессменным технологом завода является Николай Сотник, который занимается любимым делом на родном заводе уже четвертый десяток лет. Он контролирует качество выпускаемой продукции и разрабатывает новинки для производства. В итоге к потребителю поступает всегда качественная, свежая и вкусная рыба. Впрочем, сохранение традиций невозможно без развития, а потому главный технолог всегда в курсе новых технологий на рынке, которые затем успешно применяются на "Бийском рыбозаводе".

Главные правила, которым здесь следуют, это постоянное развитие, производство новинок и использование исключительно натуральных компонентов. В производство идут только качественные и свежие ингредиенты, проходящие контроль качества. Рыбозавод делает ставку на сохранение многолетних традиций. Основной принцип и визитная карточка предприятия – это классические рецепты без применения генно-модифицированного сырья.

Рыбозавод оснащен собственными современными коптильнями. Для копчения рыбы здесь используют в качестве топлива опилки, стружки и дрова деревьев лиственных пород. Помимо того, что это безопасный для здоровья способ копчения, он еще дарит готовому продукту неповторимый древесный аромат, а рыба холодного копчения сохраняет больше полезных веществ, в том числе жирных кислот Омега-3. Такой "дедовский" метод, конечно, затратнее, но результат того стоит.

"Использование искусственных способов копчения рыбы, конечно, дешевле и проще, но только традиционная технология может гарантировать надлежащее качество готового продукта и его вкусовые свойства, а также долгий срок хранения", — говорит Николай Сотник.

А при изготовлении рыбных пресервов сырье не проходит термическую обработку, благодаря чему в продукте сохраняется большая часть белков и витаминов. При этом используется филе свежей, охлажденной или замороженной рыбы высокого качества. Добавление натуральных специй и растительного масла придает нежный вкус и надолго сохраняет качество продукции. И также никаких искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса.

"В своей работе для меня важно то, что мы продолжаем использовать только натуральные компоненты. Никаких излишеств, никакой химии. Конечно, может быть, мы на этом проигрываем, но я пообещал себе, что пока я здесь работаю, по-другому не будет, чтобы не было стыдно смотреть в глаза покупателям", — отмечает директор "Бийского рыбозавода" Иван Фокин, руководящий предприятием более 30 лет.

Приверженность традициям, стабильность и развитие компании, применение новых технологий и тщательный подход к кадрам позволяют предприятию идти вперед и всегда находить благодарного потребителя.

"Бийский рыбозавод":

Алтайский край, г. Бийск,

пер. Николая Липового, 2

Тел.: 8 (3854) 44-89-32, 8-903-947-41-74,

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