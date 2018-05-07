Фото: ceskatelevize.cz
Российский лидер Владимир Путин счел достойной работу правительства, заявив, что в этом есть огромная заслуга премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом пишет RT, ссылаясь на сайт Кремля.
Глава государства отметил, что от кабмина нужны были твердость и последовательность, а также готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов.
По мнению Путина, все вышеперечисленные качества члены правительства проявляли.
"Работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева", — цитирует издание сообщение.
Отмечается, что вечером в воскресенье, 6 мая, Путин встретился с членами кабмина в Кремле.
Комментарии
«Как, милый Петушок, поешь, ты громко, важно!»-
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всем лесу у нас такой певицы нет!» —
«Тебя, мой куманек, век слушать я готова».—
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова…
Отколь такой берется голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни, что твой соловей!» —
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поешь ты лучше райской птички,
На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку,—
Все ваша музыка плоха!..»
_________
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
С верху наверное так видится, только вот нам с низу видится совсем не голова, а жпа.
Эти собой довольны, а на население им наплевать...
7.05.2018 09:57
- гость -
Я стал жить хуже, ВВП это одобрил
Да за такую "работу" расстреливать надо, а не благодарить. Один только бензин 95 за месяц на 1,30 руб. скокнул.
7.05.2018 10:29
- гость
то ли еще будет...
О какой достойной работе речь? Представим, что высшие чиновники и члены правительства какой-либо любой страны отправили собственных детей и деньги в стан вероятного противника, то они априори не могут служить во благо своей страны и народа.
Но за счёт мощной пропаганды, направленной на местное население, многие ещё верят в их "достойную работу", ведь надежда умирает...
"Два друга - х.ен, да подпруга"
Думают, что нагайками народ разогнали и все в порядке? Это только начало протестного движения против зажравшихся хапуг.
поэтому надо его снова переизбрать, как путина. Нам уже других не увидеть....
Ворон ворону глаз не выклюет
Воистину (читай внатуре) Кукух с Петушкой!
Да,уж, дааааааа...Смешно так, что плакать хочется((
Все хорошо, прекрасная маркиза
И зашибись идут дела
Ниодного печального сюрприза
(За иключеньем пустяка)
Если президент считает что кабмин работает хорошо,значит и население так считает.А кто не согласен,тот агент госдепа.