Еще одна майская неделя принесет барнаульцам один дополнительный выходной, который придется на среду. Для тех, кто еще не успел построить свои планы, мы собрали лучшие мероприятия, на которые стоит сходить с 7-го по 11-е число.
Понедельник
Концертный зал "Сибирь" приглашает барнаульцев на мероприятие, посвященное героям Сталинградской битвы на Волге в 1941–1942 годах, "Горячий снег" (6+). Начало в 18:30.
Вторник
8 мая "Единая Россия" и Краевой театр драмы проведут совместную патриотическую акцию в честь Дня Победы. Горожане смогут бесплатно посмотреть премьерный спектакль "Одухотворенные люди" по рассказу Андрея Платонова.
Бесплатные билеты на спектакль барнаульцы могут получить прямо на улице. Их 7 мая в течение дня активисты партии будут раздавать вместе с традиционными георгиевскими лентами. Также билеты можно будет получить 7 мая с 9:00 до 17:00 в городской Общественной приемной "Единой России" (Строителей, 24).
А в филармонии в 18:30 начнется праздничный концерт, посвященный Великой Победе, "Песни, опаленные войной" (6+). Участие в мероприятии примут симфонический оркестр и Мужской вокальный ансамбль.
Среда
9 мая в музкомедии в 15:00 можно будет увидеть премьерный спектакль "А зори здесь тихие…" (12+). А в 16:00 в кинотеатре "Премьера" покажут известную картину "Горячий снег".
Четверг
В Молодежном театре Алтая в 18:30 начнется показ спектакля "Иллюзии" (16+). Пьеса, написанная современным драматургом Иваном Вырыпаевым, состоит из небольших рассказов-монологов, каждый из которых опрокидывает и ставит под сомнение содержание предыдущего.
В музкомедии в этот вечер прозвучат рок-хиты в исполнении камерной группы симфонического оркестра Resonance (6+), начало в 19:00. Музыканты исполнят композиции Rammstein, Pink Floyd, Beatles, Deep Purple, Rolling Stones, Metallica, Sting, AC/DC, Scorpions, Muse, ДДТ, Nirvana, Led Zeppelin, Queen, System of a down, "Кино" и многих других мировых звезд.
Пятница
В конце рабочей недели можно отдохнуть на комедии по произведению Антона Чехова "Вишневый сад", над постановкой которой работал режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Афанасьев. Начало показа в 18:30 (16+).
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