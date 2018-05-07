Фото: vk.com/la_altay
Поиски 43-летней жительницы Барнаула Людмилы Быстрицкой, пропавшей 30 апреля, продолжают волонтеры.
Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", женщину до сих пор не нашли. По данным поисковиков, она может находиться в любом регионе страны.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, белые волосы до плеч, голубые глаза.
Была одета: розовая куртка, черные спортивные брюки, серо-голубые кроссовки, имела с собой женскую черную сумку.
Комментарии
На дуру не походит. Чтоб узнать о ней что -то. Надо бы знать ее жизненную, трудовую историю.
Что, и специалистов по розыску успешно разонали на пенсию?