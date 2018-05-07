Фото: kudago.com
Группа "Любэ" выступит 14 июля на Дне металлурга в Заринске вместо другого коллектива – группы "Звери", пишет газета "Наш город Заринск".
В этом году на предприятии "Алтай-Кокс" впервые решили провести рейтинговое голосование среди сотрудников: они назвали тех звезд, которых хотели бы видеть на городском празднике. Большинство заводчан проголосовали за группу "Любэ".
Концерт пройдет на центральной городской площади 14 июля. Отмечается, что на праздник приедет еще кто-то из популярных артистов, но пока это держат в секрете. Отметим, что "Любэ" является одной из самых любимых групп президента России Владимира Путина. По данным прайс-листов, выступление оценивается в 50 тысяч долларов.
Так, в прошлом году перед горожанами выступали группы "Руки вверх", "Лейся песня" и Владимир Кузьмин. А в позапрошлом году перед жителями Заринска "зажигал" Дима Билан. День металлурга — главный праздник в городе Заринске, который недавно получил статус Территории опережающего развития. Власти Алтайского края уже анонсировали, что скоро назовут несколько новых инвесторов, готовых вложить в город сотни миллионов рублей.
Комментарии
правильно! развлекаться они вздумали... надо слушать патриотичные песни, а не всякую вашу хухру-мухру))
Даааааа, теперь со "Зверями" договаривайтесь на следующий год, а то опять сопли прожуете