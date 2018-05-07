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Компания "Русал" за первый месяц санкций потеряла порядка 96 миллиардов рублей капитализации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.
"Любая бумага, когда находится под давлением, даже не под таким беспрецедентным, как у "Русала", — это всегда негатив. А здесь ситуация прямо направлена против компании "Русал", и ее акции находятся под давлением", — цитирует агентство слова аналитика ГК "Финам" Сергея Дроздова.
Агентство пишет, что 5 апреля бумаги "Русала" стоили 34,41 рубля, а спустя месяц, 4 мая — 28,09 рубля (-18,4%). Общая капитализация компании за этот период снизилась с 522,8 миллиарда рублей до 426,8 миллиарда. На историческом минимуме 9 апреля капитализация равнялась 228,5 миллиарда рублей (при цене 15,04 рубля).
Напомним, 6 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ, внеся в "черный список" несколько крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Попадание в "черный список" означает блокировку активов в Соединенных Штатах и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американцев, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.
Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией – ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно. Но позже эти сроки частично продлили, и теперь из акций и долга "Русала", En+ Group и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с "Русалом" дается время до 23 октября. По другим компаниям сроки не изменились.
Комментарии
Надо было покупать по 15 рублей.
Но кто ж знал?..
Позитифф
Негатифф
Что хорошо умеем - констатировать факты.