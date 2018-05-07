Кого из алтайских политиков пригласили на инаугурацию Путина

Делегация из Алтайского края отправилась на инаугурацию Владимира Путина, которая состоится в Москве в понедельник, 7 мая. В столицу вылетел губернатор региона Александр Карлин, сообщил порталу Amic.ru начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.
Кроме главы региона из Алтайского края должны были вылететь доверенные лица Владимира Путина на выборах президента: председатель Совета Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Климов, актриса театра Музыкальной комедии Виктория Гальцева и члены инициативной группы: депутаты краевого Заксобрания Александр Лазарев и Андрей Осипов и медиаменеджер Юрий Пургин.
Читайте также: Что необычного будет на инаугурации Путина и чего ждать после нее
На церемонию приглашены и "алтайские москвичи" — депутаты Госдумы от региона: единороссы Николай Герасименко, Виктор Зобнев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова, Александр Прокопьев, Олег Быков, справедливоросс Александр Терентьев и коммунист Сергей Шаргунов, а также сенаторы от региона Сергей Белоусов и Михаил Щетинин.
Комментарии
а кто из иностранцев позориться будет? ответ ясен...ну может Мадура или принц Альберт. он за пять лет больше пятидести раз приезжал.
И что, всю эту шоблу туда пригласили? Попить шампанского за счёт налогоплательщиков...
ОМОН бы на этот сходняк без приглашения пришёл.
Все чиновники, как наподбор - полное соответствие зажавшей страну в тиски клептократии.